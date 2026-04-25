Mutmassliches Zigarettenfeuer behindert Autobahn bei Domat/Ems GR

Keystone-SDA

Der Mittelstreifen brannte am Freitag auf der Autobahn A13 bei Domat/Ems. Vermutlich löste eine achtlos weggeworfene Zigarette das Feuer aus, wie die Bündner Kantonspolizei am Samstag mitteilte. Die Überholstreifen waren beidseitig für eine Stunde gesperrt.

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(Keystone-SDA) Verletzt wurde niemand. Die Polizei erhielt kurz nach 17.35 Uhr die Meldung über eine starke Rauchentwicklung auf der Autobahn. Das Feuer auf dem Mittelstreifen breitete sich auf einer Länge von 12 Metern aus.

Die Feuerwehr Domat/Ems und die Strassenrettung der Feuerwehr Chur waren rasch vor Ort und löschten den Brand in kurzer Zeit. Es entstand geringer Sachschaden. Insgesamt waren 22 Feuerwehrleute im Einsatz, wie es im Communiqué der Polizei heisst.