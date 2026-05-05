Nächtliche Verfolgungsjagd: 19-jähriger Autodieb im Aargau gefasst

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Aargau hat in der Nacht auf Dienstag einen 19-jährigen Autodieb nach kurzer Flucht festgenommen. Der Mann ist Franzose und ohne festen Wohnsitz in der Schweiz. Er soll das Auto zuvor in einem Garagenbetrieb in Hendschiken AG gestohlen haben.

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(Keystone-SDA) Der Lenker sei um 01.45 Uhr zwischen Hendschiken und Lenzburg aufgefallen, weil das Auto kein Kontrollschild getragen habe und unsicher unterwegs gewesen sei, teilte die Kantonspolizei mit.

Minuten später sichtete eine Patrouille das Fahrzeug auf der Autobahn A1 in Richtung Bern, wie die Polizei weiter berichtete. Der Lenker habe das Haltezeichen missachtet und sei geflüchtet.

Eine Patrouille sei mit Baulicht gefolgt – und der Lenker habe nach wenigen hundert Metern gebremst. Er habe die Fahrbahn verlassen und einen Wildschutzzaun durchbrochen. Der zunächst Unbekannte habe das Auto – einen neuwertigen Alfa Romeo Stelvia – in der angrenzenden Wiese stehen gelassen und sei davongerannt.

Weitere Patrouillen und Diensthund «Phox» hätten die Fährte aufgenommen und den Flüchtigen innert Minuten gestellt. Der 19-jährige Franzose sei widerstandslos festgenommen worden.