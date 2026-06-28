The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Nächtlicher Stromausfall im Zürcher Kreis 10

Keystone-SDA

In der Nacht auf Sonntag ist es in der Stadt Zürich im Kreis 10 vorübergehend zu einem Stromausfall gekommen. Der Unterbruch dauerte von 02.44 Uhr bis 05.08 Uhr, wie das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (EWZ) auf seiner Webseite schrieb. Als Grund nannte das EWZ eine technische Störung an der 22-Kilovolt-Leitung.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft