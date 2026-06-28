Nächtlicher Stromausfall im Zürcher Kreis 10

Keystone-SDA

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In der Nacht auf Sonntag ist es in der Stadt Zürich im Kreis 10 vorübergehend zu einem Stromausfall gekommen. Der Unterbruch dauerte von 02.44 Uhr bis 05.08 Uhr, wie das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (EWZ) auf seiner Webseite schrieb. Als Grund nannte das EWZ eine technische Störung an der 22-Kilovolt-Leitung.

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