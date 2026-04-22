Nach Cupspiel in Aarau: Randalierende Personen sind identifiziert

Keystone-SDA

Die Staatsanwaltschaft Aargau hat die öffentliche Fahndung nach den randalierenden Fussballfans abgeschlossen. Alle gesuchten Personen seien identifiziert, teilte sie am Mittwoch mit.

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(Keystone-SDA) Die Gesuchten hätten sich selbst bei den Strafverfolgungsbehörden gemeldet oder anderweitig identifiziert werden können, schrieb die Staatsanwaltschaft Aargau in ihrer Mitteilung. Mitte April hatte sie verpixelte Fotos der gesuchten Personen veröffentlicht.

Die betroffenen Personen werden sich laut Mitteilung nun als beschuldigte Personen im laufenden Strafverfahren verantworten müssen. Die Staatsanwaltschaft führe Strafuntersuchungen wegen Sachbeschädigung, Störung des öffentlichen Verkehrs sowie Landfriedensbruch durch. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung

Nach dem Cupspiel vom 20. September 2025 zwischen dem FC Aarau und dem BSC Young Boys kam es im Stadtgebiet von Aarau zu Sachbeschädigungen und Störungen des öffentlichen Verkehrs. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 200’000 Franken.