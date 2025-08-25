The Swiss voice in the world since 1935
Nach Gaza-Angriff: Armee versichert Transparenz bei Aufklärung

Keystone-SDA

Nach dem israelischen Angriff auf ein Krankenhaus im südlichen Gazastreifen mit mehreren Toten hat ein Militärsprecher Transparenz bei der Aufklärung versichert. Generalstabschef Ejal Zamir habe eine unverzügliche Untersuchung angeordnet, um die Umstände zu klären, sagte Effie Defrin in einer Presseerklärung. "Wie immer werden wir unsere Ergebnisse so transparent wie möglich präsentieren."

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Defrin betonte, die Armee greife Zivilisten nicht absichtlich an. Die Truppen agierten jedoch in einer «äusserst komplexen Realität». Terroristen der islamistischen Hamas nutzen nach seinen Worten bewusst zivile Infrastruktur, darunter auch Krankenhäuser, als Schutzschilde. Sie hätten in der Vergangenheit sogar vom Nasser-Krankenhaus aus operiert.

In der Klinik in Chan Junis im Süden des Küstenstreifens wurden bei dem israelischen Angriff nach Krankenhausangaben 19 Menschen, unter ihnen fünf Journalisten, getötet. Die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde sprach von 20 Toten. Die Empörung über den Vorfall ist international gross. Das Auswärtige Amt zeigte sich etwa schockiert über den Vorfall. «Der Angriff muss untersucht werden», schrieb das Ministerium auf der Plattform X.

