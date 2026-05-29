Nach Grosseinsatz: Entführung in Gossau SG stellt sich als Falschmeldung heraus

Keystone-SDA

Eine mutmassliche Entführung in Gossau SG hat am Donnerstagnachmittag einen Grosseinsatz der Polizei ausgelöst. Nach mehreren Stunden stellte sich die Meldung als falsch heraus.

1 Minute

(Keystone-SDA) Eine Person gab gegenüber der Polizei an, auf Bildern gesehen zu haben, wie zwei Täter jemanden an einen Stuhl fesselten. Die mutmassliche Freiheitsberaubung stehe im Zusammenhang mit dem Drogenmilieu. Das teilte Kantonspolizei St. Gallen am Freitag mit.

Daraufhin rückten mehrere Patrouillen, Spezialisten der Kriminalpolizei, eine Interventionseinheit sowie Drohnenpiloten aus. Die Staatsanwaltschaft wurde über den Vorfall informiert.

«In den darauffolgenden Stunden führte die Kantonspolizei St. Gallen in Absprache mit der Staatsanwaltschaft verschiedene Massnahmen durch, um die mutmasslich entführte Person zu finden und den Sachverhalt zu klären», schrieb die Polizei weiter.

Nach Mitternacht gelangte die Polizei in den Besitz der Bilder und stellte fest, dass diese nicht echt waren. Die meldende Person sei getäuscht worden. Die angeblich entführte Person wurde ebenfalls wohlauf angetroffen.