Nach Krawallen nach Cupspiel: Aargau will Fotos veröffentlichen

Keystone-SDA

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau hat eine öffentliche Fahndung gestartet. Sie sucht nach Personen, die in die Ausschreitungen nach dem Cupspiel vom 20. September 2025 zwischen dem FC Aarau und den BSC Young Boys in Aarau involviert waren.

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(Keystone-SDA) Während der bisherigen Ermittlungen seien zwar mehrere Männer identifiziert und befragt worden, schreibt die Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau in einer Medienmitteilung. Die Ermittlungsansätze seien jedoch «zwischenzeitlich ausgeschöpft». Daher komme es nun zur Öffentlichkeitsfahndung.

Die Staatsanwaltschaft sucht gemäss Medienmitteilung Personen, die an den Sachbeschädigungen oder weiteren strafbaren Handlungen vom 20. September beteiligt waren: «Sie haben nun die Möglichkeit, sich vor einer Veröffentlichung von Bildmaterial freiwillig bei den Behörden zu melden.»

Sollten sich keine Identifizierungen und Meldungen ergeben, würden ab dem 15. April verpixelte Standbilder veröffentlicht. Falls dies immer noch nicht zum Erfolg führe, sei die Veröffentlichung von unverpixelten Bildern vorgesehen, steht in der Medienmitteilung weiter.

Sachschaden von 200’000 Franken

Nach dem Cupspiel kam es im Stadtgebiet von Aarau zu verschiedenen Sachbeschädigungen, auch der öffentliche Verkehr wurde gestört. «Mit hoher Wahrscheinlichkeit stehen die Vorfälle im Zusammenhang mit Anhängern des BSC Young Boys», steht in der Medienmitteilung weiter geschrieben.

Bei den Ausschreitungen sei ein Sachschaden von rund 200’000 Franken entstanden.