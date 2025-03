Nach kurzem Klinikaufenthalt: König Charles wieder zu sehen

Keystone-SDA

Grossbritanniens König Charles III. (76) ist nach seinem kurzen Klinikaufenthalt wieder in der Öffentlichkeit zu sehen. Der Monarch habe am Morgen in einem Wagen seine Londoner Residenz Clarence House verlassen, meldete die britische Nachrichtenagentur PA. Er habe gelächelt und den wartenden Menschen gewunken.

(Keystone-SDA) Der Monarch war am Vortag wegen Nebenwirkungen seiner Krebstherapie vorübergehend zur Beobachtung in einer Klinik gewesen und dann in sein Anwesen in der Nähe des Buckingham-Palasts zurückgekehrt.

Termine auf ärztlichen Rat abgesagt

Termine für Freitag wurden auf ärztlichen Rat hin verschoben. «Seine Majestät lässt allen, die dadurch Unannehmlichkeiten oder Enttäuschungen erfahren, sein Bedauern ausrichten», hiess es vom Königshaus. An welchen Nebenwirkungen Charles litt, teilte der Palast nicht mit.

Charles ist seit zweieinhalb Jahren britischer Monarch. Vor einem Jahr machte das Königshaus öffentlich, dass er wegen Krebs behandelt wird. Inzwischen nimmt er wieder Termine wahr, die Behandlung dauert aber an. Im April will er gemeinsam mit seiner Frau Königin Camilla (77) nach Italien reisen.