Nach Sexualdelikt an Kind: Basler Behörden suchen Bildmaterial

Keystone-SDA

Die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt bittet die Bevölkerung um Bild- und Videomaterial von den Routen, die ein Sexualstraftäter zur Flucht genutzt haben soll. Ihm wird vorgeworfen, am Donnerstag ein Sexualdelikt an einem fünfjährigen Mädchen begangen zu haben.

(Keystone-SDA) «Die Kriminalpolizei ist an Bildmaterial (Videoaufnahmen, Dashcams und ähnliches) interessiert», schreibt die Staatsanwaltschaft in einer Medienmitteilung vom Freitag. Es geht um die Bereiche Colmarerstrasse, Rufacherstrasse und Türkheimerstrasse im Zeitraum zwischen 12 und 12.30 Uhr am Donnerstag.

Nach ersten ausführlichen Befragungen der Geschädigten konnte die Beschreibung des Täters präzisiert und ein Phantombild erstellt werden, wie es heisst. Das Phantombild wurde online mit der Medienmitteilung publiziert.

Der Gesuchte soll am Donnerstag kurz nach 12 Uhr auf der Oekolampadmatte das fünfjährige Mädchen in eine Toilettenanlage gezerrt und dort sexuelle Handlungen an ihm vorgenommen haben, wie die Staatsanwaltschaft zunächst mitgeteilt hatte. Davor habe er die 69-jährige Begleitperson tätlich angegangen und verletzt.