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Nach Sturz auf Baustelle: Mann stirbt im Spital in St. Gallen

Keystone-SDA

Ein 61-jähriger Bauarbeiter, der letzten Freitag auf einer Baustelle in St. Gallen bei einem Sturz schwer verletzt worden war, ist Anfang dieser Woche seinen schweren Verletzungen erlegen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall hatte sich am letzten Freitagmittag kurz vor 12.30 Uhr ereignet. Der 61-jähriger Bauarbeiter war auf einer Baustelle an der Martinsbruggstrasse rund dreieinhalb Meter in die Tiefe gestürzt.

Beim Sturz war der Mann schwer verletzt worden. Nach einer Reanimation war der 61-Jährige ins Spital gebracht worden.

Wie die Stadtpolizei St. Gallen heute in einer Mitteilung schreibt, starb der 61-jährige Deutsche im Spital aufgrund der schweren Verletzungen verstorben.

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