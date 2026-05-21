Nach Sturz auf Baustelle: Mann stirbt im Spital in St. Gallen

Keystone-SDA

Ein 61-jähriger Bauarbeiter, der letzten Freitag auf einer Baustelle in St. Gallen bei einem Sturz schwer verletzt worden war, ist Anfang dieser Woche seinen schweren Verletzungen erlegen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall hatte sich am letzten Freitagmittag kurz vor 12.30 Uhr ereignet. Der 61-jähriger Bauarbeiter war auf einer Baustelle an der Martinsbruggstrasse rund dreieinhalb Meter in die Tiefe gestürzt.

Beim Sturz war der Mann schwer verletzt worden. Nach einer Reanimation war der 61-Jährige ins Spital gebracht worden.

Wie die Stadtpolizei St. Gallen heute in einer Mitteilung schreibt, starb der 61-jährige Deutsche im Spital aufgrund der schweren Verletzungen verstorben.