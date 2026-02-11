Nach Tötung von 15-Jährigem in Aesch BL: Massnahme für Täter

Keystone-SDA

Das Baselbieter Strafgericht hat am Mittwoch einen 19-jährigen wegen vorsätzlicher Tötung und weiterer Delikte zu einer Freiheitsstrafe von 4 Jahren und 8 Monaten verurteilt. Der Vollzug wird zugunsten einer Massnahme aufgeschoben.

(Keystone-SDA) Der Mann hatte im Juni 2024 einen 15-Jährigen tödlich mit einem Messer verletzt. Das Todesopfer und zwei Freunde hatten laut Anklageschrift geplant, den späteren Täter auf dem Areal der Schulanlage Neumatt in Aesch BL anzugreifen. Bei der resultierenden Auseinandersetzung kam es zum tödlichen Messerstich.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und kann vor der nächsten Instanz angefochten werden.