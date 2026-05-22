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Nachbarschaftsstreit in Balzers FL führt zu langem Polizeieinsatz

Keystone-SDA

Am Donnerstagabend ist in Balzers FL ein Konflikt unter Nachbarn eskaliert. Ein gemäss Polizeiangaben verwirrter Mann verbarrikadierte sich in seiner Wohnung und gab an, dass er bewaffnet sei.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Die Landespolizei war gemäss einer Mitteilung während mehrerer Stunden im Einsatz. Sie habe versucht, den Mann mit Verhandlungen zum Aufgeben zu bewegen, was aber nicht gelang. Schliesslich verschaffte sich eine Interventionseinheit der Landespolizei gewaltsam Zutritt zur Wohnung. Der Mann attackierte die Polizeibeamten gemäss Mitteilung mit einer Fahrradkette und verletzte einen Polizisten leicht.

Erst durch den Einsatz eines Destabilisierungsgeräts habe der Mann unter Kontrolle gebracht werden können. Er verletzte sich dabei und wurde zur medizinischen Abklärung ins Spital gebracht. Die Polizei führt sein Verhalten auf einen mutmasslichen gesundheitlichen Ausnahmezustand zurück.

Begonnen hatte der Einsatz harmlos. Kurz nach 21 Uhr informierte eine Frau die Landesnotruf- und Einsatzzentrale, dass ihr Nachbar diverse Gegenstände entfernt habe, die sich vor ihrer Wohnung befanden. Die ausgerückten Patrouillen rechneten zunächst mit einem rasch lösbaren Streit.

Doch die Situation eskalierte, sodass am Ende mehrere Patrouillen der Landespolizei, die Verhandlungsgruppe sowie die Interventionseinheit, ein Notarzt und der Rettungsdienst des Liechtensteinischen Roten Kreuzes im Einsatz standen.

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