Nachtsperrungen auf A6 im Berner Oberland für neue Markierungen

Keystone-SDA

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Die Autobahn A6 zwischen Thun-Süd und der Verzweigung Lattigen BE wird in drei Nächten Ende Juli gesperrt. Grund dafür ist das Anbringen der definitiven, strukturierten Markierung nach der umfassenden Sanierung.

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(Keystone-SDA) Wie das Bundesamt für Strassen (Astra) am Donnerstag mitteilte, betreffen die Sperrungen die Nächte vom 20. bis 23. Juli. Der Verkehr in Fahrtrichtung Spiez wird in dieser Zeit jeweils von 20.00 Uhr bis 04.30 Uhr umgeleitet.

Das Auftragen der endgültigen Markierung erfolgt erst jetzt, da sich der neue Belag nach der Sanierung zuerst setzen musste. Die Arbeiten sind witterungsabhängig; bei ungünstigen Verhältnissen werden sie verschoben.

Die A6 wird zwischen Thun-Süd und Spiez sowie auf dem Zubringer Simmental in zwei Phasen erneuert. Der Abschnitt von Thun-Süd bis Gesigen ist bereits von 2024 bis 2025 saniert worden. Zurzeit laufen die Arbeiten zwischen Gesigen und Spiez sowie am Zubringer Simmental.