Nachwuchs im Barryland kann via Webcam beobachtet werden

Keystone-SDA

Elf Bernhardiner-Welpen können seit Kurzem beim Barryland in Martigny VS via Webcam beobachtet werde. Sie kamen vor rund zehn Tagen zur Welt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Eltern der sieben Rüden und vier Hündinnen sind Plume du Grand St. Bernard und Tipsy du Château Robert, wie die Fondation Barry in Martigny am Dienstag mitteilte. Plume sei mit fast drei Jahren erstmals Mutter geworden.

In der Nacht vom 18. auf den 19. Oktober sei die «Rasselbande» zur Welt gekommen. Die Welpen erhalten alle einen Namen, der mit dem Buchstaben «Y» beginnt. Plume stammt laut Mitteilung von Ivoire du Grand St. Bernard ab, «einer wahren Ikone» der Zucht. Sie repräsentiere die sechste Generation dieser «sorgfältig erhaltenen Linie». Ihr Grossvater V’Barry sei Weltmeister im Schönheitswettbewerb der Rasse.

Jede Geburt in der Fondation Barry sei ein bewegender Moment, «ein Symbol für Kontinuität und das Engagement für den Erhalt dieser einzigartigen Rasse». Rund um die Uhr betreuten Tierpflegerinnen und Tierpfleger die Hunde und stellten ihr Wohlbefinden sicher.

Neben ihrer Rolle als Mutter habe Plume noch ein weiteres Talent: Seit diesem Sommer ist sie ausgebildete Sozialhündin, wie es weiter hiess. Alle erforderlichen Tests habe sie mit Bravour bestanden.

Ab einem Alter von sechs Wochen und je nach ihrem Entwicklungsstand können die Welpen im Barryland vor Ort besucht werden.