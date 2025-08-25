Nadine Engler ist neue CEO der Altersmedizin Felix Platter in Basel
Nadine Engler ist neue Direktorin der Universitären Altersmedizin Felix Platter (UAFP) in Basel. Der Verwaltungsrat des Spitals hat die bisherige Stellvertreterin als CEO gewählt. Engler übernimmt das Amt per 1. September, wie das Spital am Montag mitteilte.
(Keystone-SDA) Die Wirtschaftswissenschaftlerin mit Jahrgang 1980 promovierte an der Universität zum Thema Gesundheitsökonomie. Anschliessend arbeitete sie beim Gesundheitsdepartement Basel-Stadt sowie in einer Unternehmensberatung. Seit 2021 ist Engler in der Geschäftsleitung der UAFP, wie es im Communiqué heisst.
Seit Juni leitet sie das Spital interimistisch, nachdem Jürg Nyfeler nach neun Jahren als Spitaldirektor seinen Rücktritt bekanntgegeben hatte.