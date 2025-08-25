The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Nadine Engler ist neue CEO der Altersmedizin Felix Platter in Basel

Keystone-SDA

Nadine Engler ist neue Direktorin der Universitären Altersmedizin Felix Platter (UAFP) in Basel. Der Verwaltungsrat des Spitals hat die bisherige Stellvertreterin als CEO gewählt. Engler übernimmt das Amt per 1. September, wie das Spital am Montag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Wirtschaftswissenschaftlerin mit Jahrgang 1980 promovierte an der Universität zum Thema Gesundheitsökonomie. Anschliessend arbeitete sie beim Gesundheitsdepartement Basel-Stadt sowie in einer Unternehmensberatung. Seit 2021 ist Engler in der Geschäftsleitung der UAFP, wie es im Communiqué heisst.

Seit Juni leitet sie das Spital interimistisch, nachdem Jürg Nyfeler nach neun Jahren als Spitaldirektor seinen Rücktritt bekanntgegeben hatte.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
14 Likes
14 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
30 Likes
58 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Aylin Elçi

Wie werden psychische Krankheiten in Ihrem Land behandelt?

In der Schweiz werden immer mehr Menschen mit Elektrotherapien oder Psychotherapien mit Psychedelika behandelt. Kennen Sie ähnliche Ansätze?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
12 Likes
18 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft