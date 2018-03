Nationalbank hält Kurs

Dieser Inhalt wurde am 8. Dezember 2000 14:32 publiziert 08. Dezember 2000 - 14:32

Hans Meyer, der Präsident der Nationalbank, sieht in den kommenden Jahren keine grosse Teuerung auf die Schweiz zukommen. (Keystone)

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) sieht keinen Anlass, nochmals an der Zinsschraube zu drehen. Trotz leicht anziehender Teuerung seien keine Anzeichen vorhanden für eine starke Teuerung im kommenden Jahr, sagte Nationalbank-Präsident Hans Meyer

Es sei kein Teuerungsschub in Sicht, sagte Meyer am Freitag (08.12.) vor den Medien in Zürich. Der Inflationsdruck bleibe trotz der guten konjunkturellen Verfassung der schweizerischen Wirtschaft mässig.



Keine Teuerungsgefahr



Die Teuerung dürfte im laufenden Jahr im Schnitt 1,6 Prozent betragen und 2001 auf 2,1 Prozent steigen. Im Verlauf des Jahres 2002 sollte die Inflationsrate dann wieder unter 2 Prozent fallen. Für 2003 rechnet die SNB mit einer Teuerung von 1,7 Prozent.



swissinfo und Agenturen



