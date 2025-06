Nationalbibliothek erhält Nachlass von Schriftsteller André Gide

Keystone-SDA

Das Schweizerische Literaturarchiv und die Schweizerische Nationalbibliothek erweitern ihre Sammlung um den Nachlass des französischen Schriftstellers André Gide. Der Bestand umfasst Manuskripte, persönliche Dokumente und Fotografien.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Fondation Catherine Gide mit Sitz in Olten SO und ihr Präsident, Professor Peter Schnyder, haben dem Schweizerischen Literaturarchiv (SLA) den Nachlass von Gide als Schenkung überlassen, wie die Nationalbibliothek am Dienstag mitteilte. Das SLA werde den Bestand katalogisieren und der Forschung sowie der Öffentlichkeit zugänglich machen.

Der Bestand zeuge vom bedeutenden Einfluss des Schriftstellers auf das 20. Jahrhundert, hiess es weiter. Als tragende Persönlichkeit der Nouvelle Revue francaise, die er 1909 mitgründete, hat Gide das ästhetische Empfinden und die intellektuellen Anliegen seiner Zeit massgeblich beeinflusst. In seinen Werken hinterfragt er sich auf subtile Weisse immer selbst, was in «Uns nährt die Erde» (1897) oder «Die Falschmünzer» (1925) zu erkennen ist.