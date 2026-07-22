Nationale Petition für Revision des Tierschutzgesetzes übergeben

Keystone-SDA

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Am Mittwoch ist auf der Bundesterrasse eine Petition für eine Revision des Tierschutzgesetzes überreicht worden. Für das von einer Privatperson aus Appenzell Ausserrhoden lancierte Begehren sind 17'000 Unterschriften gesammelt worden.

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(Keystone-SDA) Die Petition fordert «einen wirksamen Schutz aller Tiere», wie es heisst, eine umfassende Revision des Tierschutzgesetzes. Des Weiteren wird eine politische Strategie verlangt, um die industrielle Intensivhaltung von Tieren zu reduzieren.

Zudem fordert die Petition einen weitergehenden Schritt, um Tiere vom gesetzlichen Status einer Sache zu befreien. Zwar besagt das Zivilgesetzbuch bereits, dass Tiere keine Sache sind. Allerdings enthält der Gesetzesartikel den Zusatz, dass für Tiere «die auf Sachen anwendbaren Vorschriften» gelten würden – ein Satz, den die Petenten gestrichen haben wollen.