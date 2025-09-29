The Swiss voice in the world since 1935
Nationalpark in Namibia brennt – etwa ein Drittel zerstört

Keystone-SDA

Ein sich rasch ausbreitendes Feuer richtet in dem bei Touristen beliebten Etosha-Nationalpark in Namibia grosse Verwüstung an. Regierungsangaben zufolge seien rund 30 Prozent der Weideflächen des Wildreservats zerstört worden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Starke Winde und trockene Vegetation trugen zur raschen Ausbreitung des Brandes bei, sagte Vizepräsidentin Lucia Witbooi. Das Feuer stelle «eine erhebliche Bedrohung für die Artenvielfalt und die Tierwelt dar», so Witbooi.

Das Feuer sei vermutlich am 22. September im südwestlichen Teil des Parks ausgebrochen; die Brandursache werde noch untersucht, hiess es. Die Regierung habe mittlerweile zusätzlich zu Feuerwehr und Parkbehörden mehr als 500 Soldaten sowie Hubschrauber eingesetzt, um den Brand unter Kontrolle zu bringen, sagte Witbooi.

Der Ethosha-Nationalpark zählt zu den bedeutendsten Naturschutzgebieten Afrikas und ist mit einer Fläche von mehr als 22.000 Quadratkilometern gut halb so gross wie die Schweiz. In dem Park leben zahlreiche Tierarten, darunter Elefanten, Löwen, Giraffen, Zebras und viele Antilopenarten. Das Gebiet gilt als wichtiger Lebensraum für bedrohte Spitzmaulnashörner. Bekannt ist Etosha ausserdem für seine 130 Kilometer lange und 50 Kilometer breite «Salzpfanne», die nach starken Regenfällen tausende Flamingos und andere Vogelarten anzieht.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
