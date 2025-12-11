Nationalrat startet Debatte zum Verbot von Böllern

Keystone-SDA

Im Nationalrat wird über ein Verbot von Böllern diskutiert. Der vorbereitete Gesetzesentwurf sieht ein Verbot von Feuerwerkskörpern vor, die nur Knallgeräusche erzeugen. Gegen das Gesetz wehren sich die SVP und die FDP.

1 Minute

(Keystone-SDA) «Es geht nicht nur um Feuerwerk, es geht um unsere Freiheit und unsere Traditionen», sagte Roman Hug (SVP/GR) am Donnerstag. Das Verbot würde sich zu einem bürokratischen Albtraum entwickeln und Probleme schaffen, die heute noch nicht bekannt seien.

Die durch Feuerwerke verursachten Lärm- und Luftverschmutzungen seien belastend für Grundwasser, Landwirtschaft und vulnerable Personen, wie Menschen mit einer posttraumatischen Belastungsstörung, sagte Anna Rosenwasser (SP/ZH). Auch Haus-, Nutz- und Wildtiere litten. «Panische Fluchtreaktionen führen zu Verletzungen und Todesfällen», sagte Kilian Baumann (Grüne/BE).

Die vorgetragenen Gesetzesänderungen sind ein indirekter Gegenvorschlag zur Feuerwerk-Initiative, die ein Verbot von lauten Feuerwerken in der Verfassung verankern will.