Nationalrat tritt auf Gesetz zur Umsetzung der Pflegeinitiative ein

Keystone-SDA

Der Nationalrat will über bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege diskutieren. Er ist am Dienstagvormittag auf die Vorlage zur Umsetzung der Pflegeinitiative eingetreten. Wie viele Massnahmen am Schluss übrigbleiben, wird sich in den kommenden Stunden zeigen.

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(Keystone-SDA) Die einstündige Eintretensdebatte wurde zuweilen emotional geführt. Sprecherinnen und Sprecher von SP, Grünen und GLP machten auf die teils prekären Bedingungen im Gesundheitswesen aufmerksam. Es brauche deshalb dringend gesetzliche Massnahmen, um das Pflegepersonal im Beruf zu halten und den Fachkräftemangel zu entschärfen.

SVP und FDP dagegen warnten davor, den von Volk und Ständen vor viereinhalb Jahren angenommenen Verfassungsartikel unverhältnismässig umzusetzen. Sie forderten vom Bundesrat eine neue Vorlage, welche finanzierbar sei und nicht zulasten der Prämienzahler und Prämienzahlerinnen gehe.

Mit 105 zu 87 Stimmen bei 4 Enthaltungen respektive 106 zu 87 Stimmen bei 3 Enthaltungen lehnte die grosse Kammer zwei entsprechende Rückweisungsanträge ab – auch, weil die Mitte-Fraktion mit Links-Grün stimmte. Mitte-Sprecher Christian Lohr (TG) machte jedoch darauf aufmerksam, dass die vom Bundesrat vorgeschlagenen Massnahmen nicht perfekt seien.

In den nächsten Stunden wird sich zeigen, welche gesetzlichen Vorgaben für bessere Arbeitsbedingungen mehrheitsfähig sind. Eine bürgerliche Mehrheit der zuständigen Kommission will die Vorlage aus Kostengründen entschlacken. Die Gegenseite sprach bereits in der Eintretensdebatte von «Arbeitsverweigerung».