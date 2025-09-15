The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Nationalrat tritt auf Vorlage zu Änderungen bei Armee ein

Keystone-SDA

Der Nationalrat hat beschlossen, zahlreiche Änderungsvorschläge des Bundesrats zur Organisation der Armee zu besprechen. Auf die entsprechende Vorlage ist er eingetreten. Es geht etwa um die Dauer der Rekrutenschule und den Personalbestand der Armee.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ein Nichteintretensantrag lag nur zu einem der drei Revisionsentwürfe vor – jenem zum Armeebestand. Der Bundesrat schlägt im genannten Entwurf vor, den heute maximal zulässigen Bestand von 140’000 Armeeangehörigen bei Bedrohungslagen temporär erhöhen zu können.

Der Bundesrat wolle damit den widerrechtlichen Zustand legalisieren, dass die Armee heute mehr Soldatinnen und Soldaten zähle als gesetzlich zugelassen, kritisierten die beiden Sprecher der SP und der Grünen. Effektiv habe die Armee heute 147’000 Soldatinnen und Soldaten. Es handle sich um ein Manöver zur Schwächung des Zivildiensts.

Eintreten beschloss die grosse Kammer am Montag aber mit 127 zu 61 Stimmen. Der Ständerat hatte das Reformpaket schon im Juni debattiert und einige Änderungsvorschläge genehmigt, andere verworfen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
17 Likes
21 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
36 Likes
27 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
67 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft