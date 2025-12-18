Nationalrat will Pflanzenschutzmittel aus der EU schneller zulassen

Keystone-SDA

Künftig sollen in der Schweiz Pflanzenschutzmittel, die in einem EU-Nachbarland, den Niederlanden oder Belgien bereits zugelassen sind, schneller zur Verfügung stehen. Der Nationalrat hat einem entsprechenden Gesetzesentwurf zugestimmt.

(Keystone-SDA) Die grosse Kammer nahm die Vorlage am Donnerstag mit 121 zu 73 Stimmen bei 2 Enthaltungen an. Das Geschäft geht nun an den Ständerat.

Gegen die Vorlage wehrten sich Vertreterinnen und Vertreter von SP, Grünen und GLP. Sie argumentierten unter anderem, dass veraltete toxische Substanzen in die Schweizer Gewässer gelangen könnten und der Umweltschutz noch mehr aufgeweicht werde.

Auf der anderen Seite argumentierten die Befürworterinnen und Befürworter, zu welchen die SVP, FDP und Mitte gehören, dass sich die Schweizer Landwirtschaft in einer Krise befinde. Der Gesetzesentwurf stütze die Produktionskraft der Landwirtschaft. Alte Pestizide könnten so durch neue Pflanzenschutzmittel ersetzt werden.