Nationalratskommission lehnt höheres Tempolimit auf Autobahnen ab

Keystone-SDA

120 Kilometer pro Stunde auf Autobahnen, 80 Kilometer pro Stunde auf Ausserortsstrecken - diese Tempolimiten auf Schweizer Strassen sollen beibehalten werden. Die zuständige Nationalratskommission hat höhere Geschwindigkeiten von 130 respektive 100 km/h abgelehnt.

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(Keystone-SDA) Mit 13 zu 11 Stimmen sagte die Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Nationalrats (KVF-N) Nein zu einer parlamentarischen Initiative von Andreas Glarner (SVP/AG). Mit dem Geschäft befasst sich als Nächstes der Nationalrat.

Glarner und eine Kommissionsminderheit argumentieren, dass die heute geltenden Geschwindigkeitslimiten «in einer Zeit grösster Panikmache und unter dem Eindruck der angeblichen existenziellen Bedrohung durch das Waldsterben» als Notstandsmassnahme eingeführt worden seien. Auch heute würden tiefe Tempolimiten fälschlicherweise mit dem Schadstoffausstoss oder der Sicherheit begründet.

Die Kommissionsmehrheit hält entgegen, dass sich die bisherigen Tempolimiten bewährt hätten. Höhere Geschwindigkeiten würden die Verkehrssicherheit vor allem ausserorts gefährden und zu mehr Lärm führen.