Navigationsanlagen am Flughafen Zürich werden kontrolliert

Keystone-SDA

Zwischen dem 25. bis 30. August überprüft die Flugsicherung Skyguide am Flughafen Zürich die Navigationsanlagen mit Messflügen. Diese Flüge erfolgen nachmittags und teils auch nachts bis spätestens um zwei Uhr.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Konkret handle es sich um die Instrumentenlandesysteme (ILS) und die Drehfunkfeuer (VOR/DME), teilte der Flughafen Zürich am Dienstag mit. Um die Genauigkeit der Navigationsanlagen sicherzustellen, würden diese periodisch getestet.

Diese regelmässig durchgeführten Messflüge erfolgen auch abseits der gewohnten Flugrouten. Sie werden laut Medienmitteilung mit einem zweimotorigen Propellerflugzeug ausgeführt.

