Nestlé startet Forschungspartnerschaft zu gesundem Altern

Keystone-SDA

Der Lebensmittelkonzern Nestlé hat eine Partnerschaft mit der Forschungsuniversität NTU in Singapur gestartet, um den Einfluss von Ernährung auf gesundes Altern und Frauengesundheit zu untersuchen.

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(Keystone-SDA) Ziel der Zusammarbeit sind wissenschaftliche Grundlagen für neue Ernährungsprodukte – etwa nach dem Vorbild von speziellen Mittelmeer-Ernährungsweisen, die das biologische Altern verlangsamen können.

Die Kooperation soll konkrete Anwendungen liefern, etwa zur Verbesserung von Stoffwechsel, Mobilität, Schlaf oder Beschwerden in den Wechseljahren. Nestlé will die Erkenntnisse in neue Produkte und Dienstleistungen übersetzen, etwa funktionelle Getränke für Menschen ab der Lebensmitte.

Die Partnerschaft ist auf fünf Jahre angedacht, wie eine Nestlé-Sprecherin der Nachrichtenagentur AWP am Donnerstag auf Anfrage sagte. Geplant ist ein gemeinsames Forschungslabor mit Infrastruktur für Datenanalysen und klinische Studien. Vorgesehen sind auch Publikationen und Konferenzen.

Reaktion auf demografische Trends

Die Forschenden können auf Studien-Daten zurückgreifen, die in Singapur über ein Jahrzehnt hinweg rund 50’000 Personen im Alter von 21 bis 84 Jahren erfasst hat. Wie viel sich Nestlé das alles kosten lässt, steht laut der Konzern-Sprecherin noch nicht fest.

Die Forschenden sollen auf Erkenntnissen aufbauen, wonach eine gezielte Ernährung dazu beitragen kann, den biologischen Alterungsprozess zu verlangsamen. Ein Beispiel ist eine spezielle Mittelmeer-Ernährung mit viel Gemüse, Obst, Vollkornprodukten, Olivenöl, Nüssen und Fisch sowie wenig rotem Fleisch. Eine besonders polyphenolreiche Variante davon enthält zusätzlich viele sogenannte Polyphenole – pflanzliche Mikronährstoffe mit antioxidativer Wirkung, die etwa in grünem Tee, Beeren oder Pflanzen wie Mankai vorkommen.

Lebenserwartung übersteigt gesunde Lebenszeit

In einer klinischen Studie von 2023 mit 294 Personen über 18 Monate führte eine polyphenolreiche Mittelmeer-Diät zu einer messbaren Verlangsamung des biologischen Alterns. Konkret reduzierte sich das biologische Alter demnach um bis zu 18 Monate. Bei einer klassischen Mittelmeer-Ernährungsweise lag der Effekt bei rund 9 Monaten.

Mit dem Forschungsprojekt reagiert Nestlé laut einer Mitteilung auf demografische Trends: Bis 2030 werde weltweit jede sechste Person 60 Jahre oder älter sein. Gleichzeitig zeige sich eine wachsende Lücke zwischen Lebenserwartung und gesunder Lebenszeit.

Diese Differenz lag 2019 bei rund 9,6 Jahren und ist seit 2000 um 13 Prozent gestiegen. Viele Menschen würden somit knapp zehn Jahre ihres Lebens in schlechter gesundheitlicher Verfassung verbringen.