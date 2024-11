Neuauszählung in Georgien: Regierungspartei bleibt vorn

In Georgien hat sich durch die teilweise Neuauszählung der Parlamentswahlstimmen laut Wahlkommission offiziell nichts am Sieg der Regierungspartei Georgischer Traum geändert. Das Ergebnis falle weitgehend gleich aus, teilte die Zentrale Wahlkommission der Südkaukasusrepublik in Tiflis mit.