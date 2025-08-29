The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Neubrücke in Bern für Langsamverkehr wieder offen

Keystone-SDA

Die über 500 Jahre alte Neubrücke, die das Berner Neufeldquartier mit Kirchlindach und Bremgarten verbindet, ist wieder für den Langsamverkehr offen. Die Brücke musste im Sommer aus Sicherheitsgründen gesperrt werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Bei Untersuchungen im Hinblick auf eine Sanierung hatte sich gezeigt, dass die Schäden an der Tragstruktur rascher grösser werden als angenommen. So wurde der Verkehr umgeleitet.

Nun hat das Tiefbauamt eine provisorische Lösung umgesetzt, so dass Fussgängerinnen und Fussgänger und Velofahrende die Brücke wieder überqueren können.

Velos müssen allerdings geschoben werden, wie aus einer Mitteilung der kantonalen Bau- und Verkehrsdirektion vom Freitag hervorgeht. Reiterinnen und Reiter dürfen die Brücke mit ihren Pferden nicht passieren. Auch für den motorisierten Verkehr bliebt die Neubrücke weiterhin gesperrt.

Für die Sanierung der Tragstruktur ist eine detaillierte Vorplanung nötig. Das Tiefbauamt strebt den Start der Gesamtsanierung für 2027 an. Ob die Brücke künftig auch vom motorisierten Verkehr wieder genutzt werden kann, wird im Rahmen der weiteren Projektplanung geprüft.

Die im Jahr 1534/35 erbaute Neubrücke ist die älteste erhaltene Holzbrücke im Kanton Bern. Als Objekt von nationaler Bedeutung ist sie im Inventar historischer Verkehrswege der Schweiz gelistet und steht als Schweizer Kulturgut unter Denkmalschutz.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
6 Likes
8 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
22 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
17 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft