Neue Basler Uhren- und Schmuckmesse beginnt am 8. April 2027

Keystone-SDA

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Das neue Format "Basilia Jewellery & Watch Fair" wird vom 8. bis 11. April 2027 in Basel stattfinden. Die MCH Group hat am Montag die Daten für den Nachfolger der Uhren- und Schmuckmesse bekanntgegeben.

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(Keystone-SDA) Mehr als 400 Aussteller werden in der Messehalle 2 ihre Produkte zeigen. Die MCH Group wird zusammen mit Informa Markets Asia diesen Anlass erstmals durchführen, wie die beiden Unternehmen vorletzte Woche bekanntgaben. Die Uhren- und Schmuckmesse Baselworld hatte zuletzt 2019 in Basel stattgefunden. Mit «Basilia» wollen die beiden Firmen eine neue Plattform für Hersteller, Lieferanten, unabhängige Marken, Detailhändler und Einkäufer aus aller Welt schaffen, wie es im Communiqué heisst.