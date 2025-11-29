Neue Beleuchtung für Kathedrale von Lausanne

Keystone-SDA

Die Kathedrale von Lausanne ist anlässlich ihres 750-jährigen Bestehens mit einer neuen Aussenbeleuchtung ausgestattet worden. Das am Samstag eingeweihte System bietet wechselnde Lichtstimmungen. In der Nacht wird es ausgeschaltet.

(Keystone-SDA) Die neue Beleuchtung soll die Architektur des mittelalterlichen Gebäudes hervorheben, die nächtliche Biodiversität berücksichtigen und den Stromverbrauch um mehr als 60 Prozent reduzieren, wie es in einer Mitteilung der Stadt Lausanne hiess.

Die Lichtstimmungen variieren von einer Bernstein-Nuance bis zu einem intensiveren Warmweis. Die offizielle Einweihung am Samstag ermöglichte es dem Publikum, die neue Vorrichtung zu entdecken.