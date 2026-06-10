Neue Busspur auf der Basler Birsstrasse gegen Verspätungen

Keystone-SDA

Die Buslinien 36 und 46 sollen auf der Birsstrasse in Basel künftig nicht mehr im Stau stehen. Der Kanton Basel-Stadt schafft dafür zwischen der Stadionstrasse und der Redingstrasse in Fahrtrichtung Kleinhüningen eine eigene Busspur. Auch Velofahrende dürfen die Spur benutzen.

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(Keystone-SDA) Für die Umsetzung der Massnahme werden insgesamt 36 Parkplätze aufgehoben, wie das Basler Bau- und Verkehrsdepartement am Mittwoch mitteilte. Davon sollen 14 an anderen Standorten in der näheren Umgebung ersetzt werden. Die verkehrstechnischen Massnahmen wurden im aktuellen Kantonsblatt publiziert.

Gleichzeitig prüfen die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB), die Route der Buslinie 46 in Richtung Badischer Bahnhof anzupassen. Dadurch könnte die Linie ebenfalls von der neuen Busspur profitieren und den besonders staugefährdeten Bereich der Birseckstrasse umfahren, heisst es weiter.

Bis zu neun Minuten Verspätung

Die Buslinien 36 und 46 kämpfen seit längerer Zeit mit erheblichen Verspätungen. Besonders zu den Spitzenzeiten würden die Busse auf der Birsstrasse in Richtung Badischer Bahnhof und Kleinhüningen bis zu neun Minuten verlieren, heisst es.

Hauptgrund ist gemäss Mitteilung die starke Verkehrsbelastung auf der Achse. Die laufenden Sanierungsarbeiten des Bundes an der Osttangente hätten die Situation zusätzlich verschärft und würden bereits am frühen Nachmittag regelmässig zu Staus führen. Die Linien 36 und 46 müssten deshalb häufig bereits beim Badischen Bahnhof wenden, um den Fahrplan einzuhalten.