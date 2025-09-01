Neue Harry-Potter-Serie: Altbekannter Schauspieler im Cast

Keystone-SDA

Die Fans der Harry-Potter-Filme können sich beim Warten auf die neue Serie auf einen alten Bekannten freuen. Der britische Schauspieler Warwick Davis übernimmt erneut die Rolle des Professors Filius Flitwick, der die Hauptfiguren der Reihe, Harry Potter, Hermine Granger und Ron Weasley in der Zauberschule Hogwarts unterrichtet.

(Keystone-SDA) Das teilte der Sender HBO am «Back to Hogwarts»-Tag mit – dem Tag an dem die Schülerinnen und Schüler in der Buchvorlage in die Schule zurückkehren.

Gefilmt wird in den Warner Bros. Studios Leavesden in Grossbritannien, der TV-Start der Serie ist für 2027 geplant. Jede Staffel soll eine werkgetreue Adaption der sieben Bücher von Autorin J.K. Rowling sein, die als ausführende Produzentin an Bord ist.

Zauberlehrer ab dem ersten Teil

Professors Filius Flitwick spielt in allen sieben Büchern eine Rolle und ist auch beim alles entscheidenden Kampf gegen Bösewicht Voldemort dabei. In den Filmen verändert sich im Laufe der Teile das Aussehen des Hogwarts-Lehrers. Zu Beginn spielt Davis einen dem Anschein nach sehr alten Professor, später wird der Professor deutlich jünger dargestellt.

Die Serie ist die zweite Verfilmung der Romane nach den erfolgreichen Spielfilmen mit Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint, die zwischen 2001 und 2011 in die Kinos kamen. Das erste Buch («Harry Potter und der Stein der Weisen») war 1997 erschienen. Mit mehr als 600 Millionen verkauften Büchern in Dutzenden Sprachen gilt «Harry Potter» als erfolgreichste Romanserie der Welt.