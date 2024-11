Neue israelische Luftschläge in Beirut

Israels Luftwaffe hat erneut Ziele in der libanesischen Hauptstadt Beirut bombardiert. Wie eine Reporterin der Deutschen Presse-Agentur berichtete, trafen Luftschläge auch ein Viertel nur wenige Kilometer vom Herzen der Hauptstadt entfernt.

(Keystone-SDA) Anders als etwa in Israel gibt es im Libanon keine Luftschutzbunker für die Bevölkerung und auch keine Sirenen, die vor den Angriffen warnen. Kirchen in einem christlichen Viertel liessen die Glocken läuten. Anwohner eilten in die Gotteshäuser, um Schutz zu suchen.

Augenzeugen zufolge waren laute Explosionen zu hören, gefolgt von dichtem schwarzem Rauch, der über Häusern aufstieg. Der Brandgeruch breitete sich bis in die nahe liegenden Berge aus. Informationen über Tote und Verletzte gab es zunächst nicht.

Israel führt neben dem Krieg im Gazastreifen auch einen Krieg mit der proiranischen Hisbollah im Libanon. Diese beschiesst Israel nach eigenen Angaben zur Unterstützung der islamistischen Hamas, die am 7. Oktober 2023 ein Massaker mit über tausend Toten in Israel verübt hatte. Israel reagierte mit Luftangriffen und einer Bodenoffensive.