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Neue Motorfahrzeug-Prüfstation in Itingen Bl öffnet im Juli

Keystone-SDA

Für Lenkerinnen und Lenker aus dem Oberbaselbiet verkürzen sich künftig die Anfahrtswege zur Fahrzeugkontrolle: Am 1. Juli öffnet die neue Motorfahrzeug-Prüfstation beider Basel (MFP) in Itingen. Somit steht im Baselbiet nebst Münchenstein ein zweiten Standort zur Verfügung.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die neue MFP befindet sich im Gewerbegebiet Zelgli, gleich bei der Autobahnausfahrt Itingen, wie die Sicherheitsdirektion am Donnerstag mitteilte. Der Kanton lädt Motorisierte aus den Bezirken Sissach, Waldenburg und teilweise auch Liestal ein, ihre Fahrzeuge in Itlingen prüfen zu lassen. Wer sein Fahrzeug lieber in Münchenstein vorführen will, kann dies online eintragen.

Die MFP will mit der erweiterten Prüfinfrastruktur auf den kontinuierlich steigenden Fahrzeugbestand im Kanton reagieren, wie es im Communiqué heisst. Der neue Standort in Itingen soll dabei Münchenstein entlasten.

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