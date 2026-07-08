Neue Scharmützel im Nahen Osten belasten Börsen

Keystone-SDA

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Neue Eskalationen im Nahen Osten sorgen an den Börsen weltweit wieder für eine schlechtere Stimmung. Gleichzeitig treiben die Gefechte den zuletzt stabilen Ölpreis wieder nach oben.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Damit waren auch die Vorgaben aus den USA und Asien für den Handel in Europa mehrheitlich negativ. In Asien ist insbesondere der südkoreanische Kospi nach der Samsung-Schwäche des Vortages weiter nach unten gerauscht.

Der Schweizer Leitindex SMI büsste gegen 09.30 Uhr 0,88 Prozent auf 14’235 Punkte ein. Von den 20 Titeln notierten 18 tiefer und nur 2 höher. Auch der deutsche DAX-Index gab um 1,03 Prozent nach, während die Londoner Börse ein Minus von 0,76 Prozent verzeichnete.

Ölpreis zieht deutlich an

Parallel zu den neuen Eskalationen im Iran hatte der Ölpreis zuletzt auf über 76 US-Dollar wieder stark angezogen. Der Preis für ein Fass der Sorte Brent lag damit so hoch wie seit zwei Wochen nicht mehr.

In Reaktion auf Attacken gegen Tanker in der Strasse von Hormus hat das US-Militär Dutzende Ziele im Iran angegriffen. Zudem setzen die USA Sanktionen auf iranisches Öl wieder in Kraft. Irans Militär wiederum kündigte eine Reaktion auf die US-Angriffe an.

Kurz darauf meldete die Armee des mit Washington verbündeten Golfstaats Kuwait feindlichen Beschuss. Auch in Bahrain heulten am frühen Morgen die Sirenen. «Was für ein friedvoller Friedensprozess!», kommentierte dies die Onlinebank Swissquote in einem Kommentar.