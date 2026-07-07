Neue Tarifstruktur führt zu Spaltung unter Physiotherapeuten

Keystone-SDA

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Die für 2027 geplante neue Tarifstruktur spaltet die Physiotherapeuten. Deshalb wird mit Prophysio ein neuer Verband gegründet. Die Initianten wollen "die moderne Physiotherapie gesundheitspolitisch vertreten", wie sie am Dienstagabend mitteilten.

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(Keystone-SDA) Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für eine moderne, evidenzbasierte und wirkungsorientierte Physiotherapie sollen so aktiv mitgestaltet werden, wie die Initianten weiter mitteilten.

Auslöser für die Gründung war das Verhandlungsergebnis zur neuen Tarifstruktur. Eine vom Forschungsinstitut Sotomo durchgeführte Branchenumfrage unter 2800 Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten habe gezeigt, dass 71 Prozent der Befragten diese als negativ beurteilen. Sie werde nicht nur von den Praxisinhabern, sondern auch von der Mehrheit der Angestellten abgelehnt.

55 Prozent der Befragten rechneten mit Einkommensverlusten. Auch befürchten die Gegnerinnen und Gegner der neuen Tarifstruktur eine Verlängerung der Behandlungsdauer und letztlich Auswirkungen auf das Versorgungsangebot.

Bundesrat muss über Tarife entscheiden

Der neue Verband geht aus dem Verein faire-physio-tarife.ch hervor. Laut der Umfrage sahen 52 Prozent der befragten Therapeutinnen und Therapeuten einen Bedarf für eine neue Vertretung.

Im April hatten Physioswiss sowie H+, der Verband der Spitäler, und Prio.swiss als Vertreterin der Krankenversicherer bekannt gegeben, dass sie die Verhandlungen über die neuen Tarife für physiotherapeutische Leistungen abgeschlossen hätten. Das Dossier wurde an den Bundesrat weitergeleitet, der nun über diese Tarife entscheiden muss.

Bereits am Montag verteidigten die drei Partner die neue Tarifstruktur. Ihrer Ansicht nach berücksichtigt die Reform die Bedürfnisse der Patienten, der Physiotherapeuten und des Gesundheitssystems. Sie sorge für mehr Transparenz, weniger Bürokratie und sei kein Sparprogramm.

Das neue Modell sieht die Umstellung auf einen leistungsbezogenen Tarif mit einer zeitlichen Komponente vor. Konkret werden physiotherapeutische Leistungen in Fünf-Minuten-Schritten abgerechnet.