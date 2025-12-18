Neue Unterführung in Muri AG am europäischen Bahn-Güterkorridor

Keystone-SDA

In Muri im aargauischen Freiamt planen die SBB gemeinsam mit dem Kanton Aargau und der Gemeinde eine neue Strassenunterführung am europäischen Güterkorridor "Rhein-Alpen". Die Kosten für das Vorhaben betragen 15,5 Millionen Franken.

(Keystone-SDA) Konkret soll ein Neubau die Unterführung Zürcherstrasse ersetzen, wie die SBB am Donnerstag mitteilten. Die bestehende Unterführung aus dem Jahr 1924, rund 500 Meter südlich des Bahnhofs gelegen, sei ein Verkehrsnadelöhr. Es komme häufig zu Staus und gefährlichen Situationen, etwa wenn Fahrzeuge auf den Gehweg ausweichen müssten.

Die überquerende Bahnstrecke Lenzburg-Rotkreuz-Immensee ist Teil des europäischen Güterkorridors «Rhein-Alpen». Es wird nach Angaben der SBB stark für den Schienengüterverkehr genutzt. Die neue, breitere Brücke ebne den Weg für einen späteren Ausbau der Bahnstrecke, halten die SBB fest.

Die Zürcherstrasse in Muri führt mehrere Buslinien und verbindet Muri mit Zürich. Zudem dient die Unterführung Fussgängerinnen, Fussgängern und Velofahrenden als wichtige Querung der Bahngleise.

Auch Nachtarbeit geplant

Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis im Frühling 2027. Um den regulären Zugverkehr möglichst wenig zu beeinträchtigen und die Sicherheit der Mitarbeitenden zu gewährleisten, müssten einige Arbeiten in der Nacht bei gesperrtem Gleis und ausgeschalteter Fahrleitung stattfinden, schreiben die SBB.

Im kommenden Jahr nehmen die SBB auf der Strecke Wohlen-Muri zusätzlich umfassende Bau- und Unterhaltsarbeiten am Schienennetz vor. Die Arbeiten werden an verschiedenen Daten im Laufe des Jahres zu Fahrplanänderungen bedingen.