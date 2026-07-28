Neue Velostation am Bahnhof Sursee schafft Platz für 1100 Velos

Keystone-SDA

Teilen

Die neue unterirdische Velostation beim Bahnhof Sursee geht am Freitag in Betrieb. Sie bietet Platz für rund 1100 Velos und ist Teil des neuen Bahnhofareals, das Ende August offiziell eröffnet wird.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Velostation, die nach drei Jahren Bauzeit zur Verfügung steht, verbessere den Umstieg zwischen Velo, Bus und Zug und ermögliche den direkten Zugang zu den Gleisen, teilte die Stadt am Dienstag in einem Communiqué mit.

Neben den Parkplätzen für Velos und Spezialvelos gehören unter anderem E-Bike-Ladestationen, Zufahrtsrampen, Sicherheitsbeleuchtung und Videoüberwachung zur Ausstattung der Velostation, wie es weiter hiess.

Neben der unterirdischen Velostation stehen beim Bushof und an der Pilatusstrasse weitere 520 Plätze zur Verfügung. Rund um den Bahnhof gibt es damit über 1600 Veloabstellplätze beim zweitgrössten Bahnhof im Kanton Luzern. Dazu kommen laut Mitteilung «im Süden und Norden» rund 50 neue Motorrad- und Motorfahrradabstellplätze.

Mit der Eröffnung der Velostation steht das Gesamtprojekt beim Bahnhof Sursee vor dem Abschluss. Das neu gestaltete Bahnhofareal mit Bahnhofplatz, Bushof und Velostation wird am 29. August mit dem Luzerner Baudirektor Fabian Peter (FDP) offiziell eingeweiht.