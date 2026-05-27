Neue Zürcher Stadträtin Céline Widmer muss in Strahlentherapie

Keystone-SDA

Kaum gewählt, schon muss die neue SP-Stadträtin Céline Widmer ihrem Amt teilweise fernbleiben. Bei ihr wurde Mitte April Brustkrebs diagnostiziert.

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(Keystone-SDA) Der Tumor wurde bereits entfernt, wie der Stadtrat am Mittwoch mitteilte. Widmer benötige keine Chemotherapie und sei grundsätzlich arbeitsfähig.

Die neue Vorsteherin des Sozialdepartements muss sich aber einer ambulanten Strahlentherapie unterziehen, um einen Rückfall zu vermeiden. Sie könne deshalb in den nächsten zwei Monaten nicht alle Termine wahrnehmen.

Die anderen Mitglieder des Stadtrates stünden zur Unterstützung bereit, hiess es weiter. Am Mittwoch hielt der neu gewählte Stadtrat mit Stadtpräsident Raphael Golta (SP) seine konstituierende Sitzung ab. Damit beginnt die neue Stadtregierung offiziell mit ihrer Arbeit.