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Neue Zürcher Stadtratsmitglieder übernehmen die freien Departemente

Bei der Departementsverteilung im Zürcher Stadtrat bleibt die grosse Rochade aus: Die Neuen übernehmen die freien Ressorts, Zwangsversetzungen gibt es keine.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der bisherige FDP-Stadtrat Michael Baumer bleibt damit ÖV- und Energie-Chef. Dies gab der neue Zürcher Stadtpräsident Raphael Golta (SP) am Donnerstag vor den Medien bekannt.

Mit Baumers Departement hatte eigentlich der neu gewählte Balthasar Glättli (Grüne) geliebäugelt. Glättli wurde jedoch das Schul- und Sportdepartement zugewiesen, das zuvor der abtretende FDP-Stadtrat Filippo Leutenegger innehatte.

Die beiden weiteren neu gewählten Stadtratsmitglieder übernehmen die übrigen frei werdenden Departemente: Céline Widmer (SP) folgt auf Raphael Golta als Vorsteherin des Sozialdepartements, Tobias Langenegger (SP) wird neu Vorsteher des Hochbaudepartements.

Der Rest bleibt beim Alten: Karin Rykart (Grüne) behält das Sicherheitsdepartement, Daniel Leupi (Grüne) das Finanzdepartement, Andreas Hauri (GLP) das Gesundheits- und Umweltdepartement und Simone Brander (SP) bleibt Vorsteherin des Tiefbau- und Entsorgungsdepartements.

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