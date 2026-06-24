Neuer Anlauf für die Verlängerung von Tramlinie 8 in Allschwil BL

Keystone-SDA

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Die Baselbieter Regierung unterbreitet dem Landrat eine neue Vorlage zur Verlängerung der Tramlinie 8 und der Neugestaltung der Binningerstrasse in Allschwil. Nachdem das Parlament die Vorlage im April 2024 zurückgewiesen hatte, nahm die Regierung mehrere Anpassungen vor.

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(Keystone-SDA) Grund dafür war, dass der Landrat erst den Abschluss des Mitwirkungsverfahrens abwarten wollte und sich die Gemeinde klar zum Projekt bekennen sollte, wie es im Regierungscommuniqué vom Dienstag heisst.

Die markanteste Anpassung aus dem Mitwirkungsverfahren betrifft den Kreisel an der Spitzwaldstrasse. Dessen Standort wird verschoben, womit das Restaurant Sonneck erhalten bleibt. Der Gemeinderat von Allschwil setzt sich aktiv für das Projekt ein, wie es weiter heisst.

Die Regierung beantragt beim Landrat eine Ausgabenbewilligung von 3,5 Millionen für die Projektierung. Die nach heutigem Stand kalkulierten Gesamtkosten liegen bei rund 81 Millionen Franken. Der Kanton rechnet mit einer Kostenbeteiligung von Basel-Stadt, Bund und Privaten. Somit bleiben voraussichtlich Nettoinvestitionskosten von rund 35 Millionen Franken für das Baselbiet.

Heute endet die Tramlinie 8 bei der Neuweilerstrasse an der Grenze von Basel zu Allschwil. Neu soll sie über die Binningerstrasse bis zur einer neuen Endhaltestelle Gartenhof in Allschwil fahren.