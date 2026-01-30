Neuer Bushof beim Bahnhof Schwyz erhält ein markantes Dach

Keystone-SDA

Der geplante Bushof beim Bahnhof Schwyz in Seewen wird von einem grossen Dach überspannt. Dies sieht das Projekt vor, das den Architekturwettbewerb gewonnen hat und nun weiterbearbeitet wird.

1 Minute

(Keystone-SDA) Geschaffen wurde das Projekt mit dem Namen «Ferdi» von den Zürcher Büros Stucki Trebo Gmbh und Wozniak+, wie die Gemeinde Schwyz am Freitag mitteilte. Insgesamt hatten sich 28 Planungsteams an dem offenen Wettbewerb beteiligt.

Der Bahnhof und der Bushof seien die Drehscheibe des öffentlichen Verkehrs in Schwyz, erklärte die Gemeinde. Diese sei aufgrund ihrer prominenten Lage in Seewen auch eine Visitenkarte des Kantonshauptorts.

Mit dem Wettbewerb wollte die Gemeinde die bestmögliche Lösung für die Überdachung finden. Das Dach des Siegerprojekts sei prägend und zurückhaltend. Weil es durchscheinend sei, schaffe es eine «warme Beleuchtungsqualität». Es vermöge einen Ort zu schaffen, «an dem das Warten zur Qualität wird».

Die Stimmberechtigten können am 8. März über die Erschliessungswerke des Entwicklungsschwerpunktes Seewen abstimmen. Die Bauarbeiten am neuen Bushof sollen 2028 beginnen.