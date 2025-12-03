The Swiss voice in the world since 1935
Neuer Entwurf zur Förderung von Luzerner Kulturbetrieben liegt vor

Keystone-SDA

Der Luzerner Regierungsrat legt die Botschaft zur Strukturförderung für mittelgrosse Kulturbetriebe vor. Umstritten war in der Vernehmlassung der vorgeschlagene Auswahlprozess für die zu fördernden Kulturbetriebe.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Insgesamt erhielt die Neugestaltung der Kulturförderung ein positives Echo. Kultur- und Bildungsdirektor Armin Hartmann (SVP) stellte am Mittwochvormittag an einer Medienkonferenz die Botschaft vor.

Die Vielzahl von mittelgrossen Kulturbetrieben wirkten weit über ihre Gemeinde hinaus. Sie «leisten einen wichtigen Beitrag zum kulturellen Leben», sagte Hartmann an der Medienkonferenz.

Wie es der Kantonsrat 2023 verlangte, soll sich künftig auch der Kanton an der Strukturförderung dieser Betriebe beteiligen.

Alle vier Jahre sollen die unterstützungswürdigen Kulturbetriebe in Ausschreibungen ausgewählt werden. 60 Prozent der Gemeinden und Städte lehnten in der Vernehmlassung den Vorschlag des Regierungsrats zum Auswahlprozess ab.

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

