Neuer Gemeindepräsident von Dierikon LU ist ein Parteiloser

Keystone-SDA

Der neue Gemeindepräsident von Dierikon LU heisst Kurt Heinzer (parteilos). Er folgt auf den zurückgetretenen Max Hess (Mitte).

1 Minute

(Keystone-SDA) Heinzer erhielt beim Urnengang vom Sonntag 193 Stimmen, sein Konkurrent Nicolas Odermatt (FDP) deren 142, wie die Gemeinde am Sonntag vermeldete. Damit ist er im ersten Wahlgang für den Rest der Amtsdauer bis 2028 gewählt. Er tritt das Amt am 1. Januar 2026 an. Die Stimmbeteiligung lag gemäss Gemeinde bei 35,4 Prozent.

Kurt Heinzer ist Leiter Finanz- und Rechnungswesen beim Luzerner Kantonsspital und präsidierte in der Gemeinde bisher die Rechnungskommission.

Der abtretende Gemeindepräsident Hess hatte seine Demission im August bekanntgegeben. Er wurde 2012 als Gemeinderat gewählt und übernahm drei Jahre später das Präsidium.