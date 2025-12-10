Neuer Höchstwert von Asylsuchenden im Kanton Aargau

Keystone-SDA

Im Kanton Aargau waren per 1. Dezember insgesamt 9902 Asylsuchende untergebracht. Das Departement für Gesundheit- und Soziales (DGS) schreibt gemäss Medienmitteilung vom Mittwoch von einem neuen Höchstwert - es bestehe weiterhin eine Notlage.

(Keystone-SDA) Anfang des Jahres seien es noch 9570 Personen gewesen. Seither habe das Staatssekretariat für Migration (SEM) dem Aargau weitere 1821 Personen zugewiesen.

Die regulären Unterbringungsstrukturen sind seit der Ausrufung der Notlage im Januar 2023 überlastet, wie es weiter heisst. Die Auslastung der Männerunterkünfte betrage 99 Prozent, jene der Familienunterkünfte 95 Prozent.

Die Auslastung der sieben Notunterkünfte beträgt indes 60 Prozent, wie das DGS schreibt. Bereits im Oktober hatte das Departement angekündigt, per Januar 2026 eine weitere Notunterkunft in Bremgarten zu eröffnen.