Neuer Name für das Wirtschaftsamt der Stadt Bern
Das Wirtschaftsamt der Stadt Bern erhält einen neuen Namen. Ab 1. November heisst es Wirtschaft Stadt Bern, wie der Gemeinderat am Freitag mitteilte.
(Keystone-SDA) Damit bestehe neu eine klare Abgrenzung zum kantonalen Amt für Wirtschaft, hiess es. In der Vergangenheit sei es wiederholt zu Verwechslungen gekommen. Mit der Namensänderung will der Gemeinderat zudem «die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Anspruchsgruppen ausserhalb der Stadtverwaltung betonen».
Wirtschaft Stadt Bern ist Anlaufstelle für Unternehmen, Arbeitnehmende, Verbände und Politik. Zudem unterstützt die Behörde Firmen, die sich in Bern ansiedeln oder einen neuen Standort suchen, bei der Vermittlung von geeigneten Wirtschaftsflächen.