Neuer Regierungsrat Eigenmann für Modernisierungsschub im Baselbiet

Keystone-SDA

Markus Eigenmann (FDP) verteidigt den Baselbieter Regierungsratssitz seiner zurücktretenden Parteikollegin Monica Gschwind. Das sagen Eigenmann und seine unterlegene Konkurrentin Sabine Bucher (GLP) zum Ausgang der Ersatzwahl.

2 Minuten

(Keystone-SDA) «Im letzten Frühling habe ich keinen Moment daran gedacht, dass ich heute vor ihnen sitzen würde», sagte der siegreiche Eigenmann am Sonntag vor den Medien im Landratssaal in Liestal.

Das Resultat sei nicht nur ein Votum für ihn persönlich, sondern auch für den Verbleib der FDP in der Kantonsregierung. Er werde sich nun dafür einsetzen, dass das Baselbiet einen nötigen Modernisierungsschub erhalte.

Bucher freut sich über gutes Resultat

«Ich freue mich darüber, dass ich so ein gutes Resultat gemacht habe», sagte die unterlegene Bucher zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Aus ihrer Sicht zeigten die Resultate die Wertschätzung der Bevölkerung für eine Wahl.

Das Resultat sei am Ende doch deutlich genug gewesen, dass man sich nicht ab ein paar wenigen Stimmen ärgern müsse. «Ich glaube, das ist auch gut für Markus Eigenmann, dass er doch eigentlich klar gewählt wurde.»

Beide Kandidieren bedankten sich am Ende beim Gegenüber für einen fairen Wahlkampf. Der auch von der SVP unterstütze Eigenmann schaffte in diesem zweiten Wahlgang mit 29’789 Stimmen die Wahl in die Regierung. Bucher, die auch von der SP und den Grünen unterstützt wurde, erreichte 27’044 Stimmen.