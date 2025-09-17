Neuer Rekord für Berns Freibäder

Keystone-SDA

Berns Freibäder haben 2025 so viele Gäste empfangen wie noch nie. Insgesamt zählten die Anlagen bis zum Saisonende am 14. September knapp 1,8 Millionen Eintritte, wie die Stadt Bern am Mittwoch mitteilte.

(Keystone-SDA) Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Zunahme um rund elf Prozent. Der bisherige Höchstwert aus dem Sommer 2022 wurde um 128’818 Eintritte übertroffen – und dies, obwohl die Ka-We-De wegen Sanierung geschlossen blieb. Besonders stark frequentiert waren die Anlagen an Spitzentagen im Juni und Anfang August.

Das Marzili verzeichnete mit über 895’000 Eintritten einen neuen Rekord, obwohl die Saison dort wegen Bauarbeiten schon Anfang September zu Ende ging. Auch das Lorrainebad und das Wylerbad erzielten Bestwerte: Das Bad in der Lorraine mit über 114’000 Eintritten, das Wylerbad mit mehr als 253’000.

Das Wylerbad bleibt aufgrund der Marzili-Schliessung bis am 28. September geöffnet. Der Schwimmkanal und das Bueberseeli im Marzili sind noch bis am 21. September zugänglich.