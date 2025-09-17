The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Neuer Rekord für Berns Freibäder

Keystone-SDA

Berns Freibäder haben 2025 so viele Gäste empfangen wie noch nie. Insgesamt zählten die Anlagen bis zum Saisonende am 14. September knapp 1,8 Millionen Eintritte, wie die Stadt Bern am Mittwoch mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Zunahme um rund elf Prozent. Der bisherige Höchstwert aus dem Sommer 2022 wurde um 128’818 Eintritte übertroffen – und dies, obwohl die Ka-We-De wegen Sanierung geschlossen blieb. Besonders stark frequentiert waren die Anlagen an Spitzentagen im Juni und Anfang August.

Das Marzili verzeichnete mit über 895’000 Eintritten einen neuen Rekord, obwohl die Saison dort wegen Bauarbeiten schon Anfang September zu Ende ging. Auch das Lorrainebad und das Wylerbad erzielten Bestwerte: Das Bad in der Lorraine mit über 114’000 Eintritten, das Wylerbad mit mehr als 253’000.

Das Wylerbad bleibt aufgrund der Marzili-Schliessung bis am 28. September geöffnet. Der Schwimmkanal und das Bueberseeli im Marzili sind noch bis am 21. September zugänglich.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft