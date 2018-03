Neuer Wirtschaftsraum Bern - Genf?

Dieser Inhalt wurde am 21. Juni 2009 11:11 publiziert 21. Juni 2009 - 11:11

Zwischen der Romandie und dem Kanton Bern soll ein neuer Wirtschaftsraum entstehen. Laut dem Sonntag wendet sich Bern damit von der Deutschschweiz und Zürich ab.

Die sechs Kantone Bern, Freiburg, Neuenburg, Waadt, Wallis und Genf sollen einen gemeinsamen Wirtschaftsraum planen, und die Vereinigung am 2. Juli bekannt geben, schreibt der Sonntag. Am 8. Juni hätten die beteiligten Kantone beschlossen, ihren Verein "Espace Mittelland" aufzulösen.



Damit gerade die Schweiz, wie man sie kenne, aus den Fugen: Mit dem Anschluss Berns an die Romandie entstehe in der Schweiz nach der "Greater Zurich Area" ein zweiter mächtiger Wirtschaftsblock.



Dieses Projekt sei seit Monaten unter grossen Geheimhaltung vorangetrieben worden, doch der Genfer Volkswirtschaftsdirektor Pierre-François Unger habe die Recherchen der Zeitung bestätigt.



Vor allem sollen vom neuen Wirtschaftsraum aus die gemeinsamen Auslandmärkte mit einer Stimme bearbeitet werden.



Dies lasse, so der Sonntag, Sprachdiskussionen wie jene um den Freiburger Ständerat Urs Schwaller kleinkrämerisch erscheinen.



Der von Sonntag befragte Politologe Anton Ladner halt es für sinnvoll, "dass sie Regionen auf ihre Stärken besinnen und dies bündeln". Doch politisch gesehen seien diese Entwicklungsszenarien "extrem langwierig".



swissinfo.ch

Links

Neuer Inhalt Horizontal Line