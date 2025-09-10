The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Neues Angebot in den beiden Basel gegen sexuelle Belästigung

Keystone-SDA

In den beiden Basel gibt es für Firmen bald ein neues Präventionsangebot zum Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Die Fachstellen für Gleichstellung der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft treten der Trägerschaft von "KMU konkret+" bei.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Gemeinsam möchte man das Präventionsangebot in der Region Basel verankern, teilten das Basler Präsidialdepartement und die Baselbieter Finanz- und Kirchendirektion am Mittwoch gemeinsam mit.

Das Präventionsangebot stellt KMU gemäss der Mitteilung zielgerichtete Massnahmen zur Verhinderung sexueller Belästigung am Arbeitsplatz bereit. Konkret umfasst das Angebot je eine Weiterbildung für Führungskräfte und Mitarbeitende. Auch können Unternehmen Unterstützung erhalten bei der Entwicklung oder Überprüfung von Betriebsreglementen zu sexistischer und sexueller Belästigung am Arbeitsplatz.

Das Angebot «KMU konkret+» wird bereits in den Kantonen St. Gallen, Zürich und Appenzell Ausserrhoden umgesetzt und vom Bund finanziell unterstützt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
20 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
66 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft